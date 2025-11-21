  • Спортс
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» вырвал победу у «Жальгириса» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Греческий «Панатинаикос» уверенно разобрался с «Дубаем» из ОАЭ.

Испанский «Реал» обыграл литовский «Жальгирис» в напряженной концовке.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 9-3, Црвена Звезда Сербия – 8-3, Панатинаикос Греция – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-4, Жальгирис Литва – 7-5, Барселона Испания – 7-5, Монако – 7-5, Фенербахче Турция – 6-5, Валенсия Испания – 6-5, Реал Испания – 6-6, Милан Италия – 6-6, Бавария Германия – 5-6, Виртус Италия – 5-6, Париж Франция – 5-6, Дубай ОАЭ – 5-7, Анадолу Эфес Турция – 5-7, Партизан Сербия – 4-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-8, Баскония Испания – 3-8, Виллербан Франция – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

