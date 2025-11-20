Марк Тейтум: «В НБА игроки с 1-го по 450-го, в Европе – с 451-го по 900-го»

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум прокомментировал европейский проект лиги. НБА начнет принимать заявки на вступление в турнир в первом квартале 2026 года, если успеет получить одобрение совета владельцев и ФИБА.

«Это будет что-то вроде футбольной Лиги чемпионов но в европейском баскетболе. Бренды вроде «Реала », «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милана», только в баскетболе. Очень привлекательный проект. Не только для Европы, но и глобально. В Азии, в США и в целом в Северной Америке. У ряда брендов международная армия поклонников.

Команды из Литвы, Сербии, Хорватии и другие на подобных рынках тоже получат возможность побороться за место в этой лиге.

Это будет лучший баскетбол в Европе. В НБА будут игроки с 1-го по 450-го, в Европе – с 451-го по 900-го.

Сначала будет небольшой предсезонный турнир. Клубы НБА – «Никс», «Лейкерс », «Буллз» – сыграют с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Сити». Это будет с первого года.

В среднесрочной перспективе, через 5-10 лет, лучшие из Европейской лиги получат место, скажем, в Кубке НБА.

В долгосрочном плане качество баскетбола будет расти. Когда сверхзвуковой транспорт станет реальным, мы можем прийти к дивизиону НБА в Европе», – заключил Тейтум.