У «Сакраменто» худший старт (3-12) в истории клуба с 1990 года

«Сакраменто » уступил «Оклахоме» в гостях – 99:113. Команда потерпела 7-е поражение подряд, это самая длинная серия проигрышей с сезона-2021/22. «Кингз» идут на 14-м месте на Западе с результатом 3-12.

Этот показатель является худшим для клуба за первые 15 матчей с 1990 года (2-13), несмотря на то, что команда 16 лет подряд не выходила в плей-офф в этом столетии с 2007 по 2022 год включительно.

«Всегда есть повод для недовольства, но уровень соревновательного духа показался мне куда более приемлемым. Есть моменты, требующие улучшений, но в целом все было в порядке», – заключил главный тренер Даг Кристи после матча.