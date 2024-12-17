Рядом с телом Яниса Тиммы был найден смартфон с просьбой позвонить Анне Седоковой
Янис Тимма оставил сообщение для Анны Седоковой перед смертью.
Рядом с телом 32-летнего баскетболиста был найден смартфон с просьбой позвонить певице.
Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом московской гостиницы. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого был написан текст «наберите Анне *номер телефона*, спасибо тебе за все».
Тело экс-игрока «Химок», «Зенита» и УНИКСа было обнаружено в ночь на 17 декабря.
По предварительным данным, Тимма покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной смерти стала асфиксия.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем