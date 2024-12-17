Рядом с телом Яниса Тиммы был найден смартфон с просьбой позвонить Анне Седоковой

Янис Тимма оставил сообщение для Анны Седоковой перед смертью.

Рядом с телом 32-летнего баскетболиста был найден смартфон с просьбой позвонить певице.

Баскетболиста нашли между первым и вторым этажом московской гостиницы. Рядом с ним лежал телефон, на экране которого был написан текст «наберите Анне *номер телефона*, спасибо тебе за все».

Тело экс-игрока «Химок», «Зенита» и УНИКСа было обнаружено в ночь на 17 декабря.

По предварительным данным, Тимма покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной смерти стала асфиксия.