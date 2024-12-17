Блогер Айза о смерти Яниса Тиммы: «Даже не смейте буллить Аню Седокову»
Звезда соцсетей, бывшая супруга рэпера Гуфа призвала пользователей Интернета не обвинять певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего баскетболиста.
«Я до сих пор не могу оправиться от новости про самоубийство бывшего мужа Ани – Яниса. Ребят, даже не смейте буллить Аню. Мы не жили ее жизнь, не прошли в ее обуви ни шага.
У Яниса точно были проблемы с запрещенкой... Почему-то я верю в это. Манипулировать самоубийством и преследовать женщину... Это страшно, это тяжело для любой женщины. Я была в позиции, где мне угрожали наложить на себя руки. Я намучилась, не представляете как, никому не пожелаю.
Он взрослый человек, отец! Убивать себя от неразделенной любви – это очень эгоистично по отношению к своему ребенку», – считает Айза.
В первом браке у Тиммы родился сын Кристиан, которому сейчас 6 лет.
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