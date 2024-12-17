Лера Кудрявцева о смерти Тиммы: «32 года, красивый парень, вся жизнь впереди. Как?»

Лера Кудрявцева отреагировала на смерть Яниса Тиммы.

«Я все думаю о произошедшем. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много.

Но женщина бросила… 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?» – написала телеведущая в своем телеграм-канале.

32‑летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Тело экс-игрока «Химок», «Зенита» и УНИКСа обнаружили в подъезде гостиницы в центре Москвы. Предварительная версия смерти – суицид.

9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой . Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.