Лера Кудрявцева о смерти Тиммы: «32 года, красивый парень, вся жизнь впереди. Как?»
«Я все думаю о произошедшем. Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много.
Но женщина бросила… 32 года, красивый парень, вся жизнь впереди, казалось бы. Как? Ну как? Зачем? У него же родители, маленький ребенок, ну как так-то, Господи?» – написала телеведущая в своем телеграм-канале.
32‑летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Тело экс-игрока «Химок», «Зенита» и УНИКСа обнаружили в подъезде гостиницы в центре Москвы. Предварительная версия смерти – суицид.
9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.
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