Кенни Эткинсон: «Хьюстон» ярче проявил свою идентичность. 19 подборов в нападении – главный элемент их атаки»

Кенни Эткинсон прокомментировал поражение от «Рокетс».

«Кливленд» уступил «Хьюстону» (104:114) на своей площадке.

«Они ярче проявили свою идентичность, куда больше, чем мы. В НБА все сводится к этому. У тебя есть твоя идентичность, нужно ее выражать.

Они победили нас в третий раз подряд. У них, кажется, 19 подборов в атаке (16 по официальной статистике). Остается отдать им должное. Очень сильная команда. Претенденты на титул, сегодня мы не были на их уровне.

Подборы – их главная сила. Другие цифры в нападении так себе. 9 из 24 из-за дуги. 46% с игры. И 19 подборов на чужом щите. Это главный элемент их нападения. Мы построены по-другому», – заключил главный тренер «Кавальерс» Кенни Эткинсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Кенни Эткинсона, соцсети Steven Adams Stats
