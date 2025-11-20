Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт: «Умение побеждать – это навык. Нельзя просто начать это делать по щелчку»

Кори Кисперт поделился нюансами прогресса «Уизардс».

«Вашингтон» с 2021 года не играл в плей-офф, а в последние два сезона не добирался до 20 побед в «регулярке». Сейчас команда идет с худшим в лиге результатом 1-13.

«Новички и второгодки в команде сейчас имеют возможность играть гораздо больше, чем довелось мне в первую пару лет. Не могу сказать точно, к лучшему или к худшему. Они могут играть, пробовать что-то новое, развиваться. Это большая удача, им нужно этим пользоваться.

Проблема в том, что умение побеждать – это навык, этому нужно учиться. Нельзя просто начать это делать по щелчку. Нужно учиться и практиковаться. В ключевых моментах матчей, как было с «Детройтом» (10 ноября). Это помогает понять, что нужно делать для победы, как закрывать близкие матчи.

Надеюсь, что мы, ветераны, сможем помочь им в этом», – заключил форвард Кори Кисперт.

Кисперт был выбран 15-м на драфте-2021, провел все 5 лет карьеры в «Вашингтоне» и ни разу не доходил до плей-офф.