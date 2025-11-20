  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт: «Умение побеждать – это навык. Нельзя просто начать это делать по щелчку»
2

Форвард «Вашингтона» Кори Кисперт: «Умение побеждать – это навык. Нельзя просто начать это делать по щелчку»

Кори Кисперт поделился нюансами прогресса «Уизардс».

«Вашингтон» с 2021 года не играл в плей-офф, а в последние два сезона не добирался до 20 побед в «регулярке». Сейчас команда идет с худшим в лиге результатом 1-13.

«Новички и второгодки в команде сейчас имеют возможность играть гораздо больше, чем довелось мне в первую пару лет. Не могу сказать точно, к лучшему или к худшему. Они могут играть, пробовать что-то новое, развиваться. Это большая удача, им нужно этим пользоваться.

Проблема в том, что умение побеждать – это навык, этому нужно учиться. Нельзя просто начать это делать по щелчку. Нужно учиться и практиковаться. В ключевых моментах матчей, как было с «Детройтом» (10 ноября). Это помогает понять, что нужно делать для победы, как закрывать близкие матчи.

Надеюсь, что мы, ветераны, сможем помочь им в этом», – заключил форвард Кори Кисперт.

Кисперт был выбран 15-м на драфте-2021, провел все 5 лет карьеры в «Вашингтоне» и ни разу не доходил до плей-офф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoКори Кисперт
logoВашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
60 очков Джулиуса Рэндла и Наза Рида на двоих принесли «Миннесоте» победу над «Уизардс»
20 ноября, 10:10Видео
НБА. «Голден Стэйт» дал отдых звездам и уступил «Майами», 28+11+7 Шенгюна помогли «Хьюстону» обыграть «Кливленд» и другие результаты
20 ноября, 06:17
Миннесота – Вашингтон – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 20 ноября 2025
19 ноября, 20:16Пользовательская новость
Главные новости
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
6 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
23 минуты назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
35 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
58 минут назадФото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
22 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
23 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
23 минуты назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
23 минуты назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
23 минуты назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
23 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42