Майкл Мэлоун: «Лейкерс» все еще думают про нас? Сколько уже прошло, четыре месяца? Это их проблемы»

Теги Денвер Лейкерс НБА Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун поговорил с журналистами в тренировочном лагере.

В среду Мэлоуна спросили о том, как некоторые игроки «Лейкерс» отзывались о его команде на этой неделе и как они в течение всего лета были мотивированы трештоком со стороны Мэлоуна и «Наггетс».

«О, они говорят о нас? Это было сколько, четыре месяца назад? Я не могу говорить ни за кого в Лос-Анджелесе, но если они все еще беспокоятся о нас, то это их дело.

Новый сезон, новый вызов, и это была чертовски хорошая серия против них. Знаю, что это был разгром 4-0, но все эти матчи, казалось, шли до конца. Мы с огромным уважением относимся к этой команде. Я очень уважаю Дарвина Хэма как тренера и ту работу, которую он проделал. Но да, я не слушаю все эти вещи. Не знаю, что они там говорят, и если мы живем у них в голове, то, наверное, это их проблемы», – сказал Мэлоун.

Перед финалом против «Хит» Мэлоун сказал, что «Лейкерс» уже на рыбалке. На чемпионском параде победы его представили как «папочку «Лейкерс», а Леброн Джеймс после этого написал в соцсетях: «Наслаждайся своим светом, но знай, что СОЛНЦЕ – это я».

Позднее главный тренер «озерников» Дарвин Хэм сказал, что «еще ничего не закончено».

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1 комментарий

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Tim Timson
подгорело у болотных).. но Денверу придется по принципу. сначала выиграй, выиграл, а теперь повтори)
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