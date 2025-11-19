Лука Дончич: «Здорово снова выходить на матч с Леброном Джеймсом. Все рады, шутят, в хорошем настроении»
Лука Дончич поделился эмоциями от атмосферы в «Лейкерс».
«Лейкерс» выиграли 3-й матч подряд, вернув в состав ранее травмированного Леброна Джеймса. Команда идет с результатом 11-4.
«Это 23-й сезон Джеймса, невероятно. Здорово снова выходить с ним на площадку, он делает то, что не под силу другим. Очень сильно нам поможет. Всего первая игра, но он уже выглядит блестяще, буду рад продолжить.
Вчера у нас была первая полная тренировка с полноценным составом. Было потрясающе. Все рады, шутят, в хорошем настроении. Все на месте, смогли отлично поработать. Будем и дальше двигаться постепенно, улучшать командную «химию», – поделился разыгрывающий Лука Дончич.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
