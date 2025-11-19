  • Спортс
  • Лука Дончич: «Здорово снова выходить на матч с Леброном Джеймсом. Все рады, шутят, в хорошем настроении»
1

Лука Дончич: «Здорово снова выходить на матч с Леброном Джеймсом. Все рады, шутят, в хорошем настроении»

Лука Дончич поделился эмоциями от атмосферы в «Лейкерс».

«Лейкерс» выиграли 3-й матч подряд, вернув в состав ранее травмированного Леброна Джеймса. Команда идет с результатом 11-4.

«Это 23-й сезон Джеймса, невероятно. Здорово снова выходить с ним на площадку, он делает то, что не под силу другим. Очень сильно нам поможет. Всего первая игра, но он уже выглядит блестяще, буду рад продолжить.

Вчера у нас была первая полная тренировка с полноценным составом. Было потрясающе. Все рады, шутят, в хорошем настроении. Все на месте, смогли отлично поработать. Будем и дальше двигаться постепенно, улучшать командную «химию», – поделился разыгрывающий Лука Дончич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Луки Дончича, Youtube Infanity TV
