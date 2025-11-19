Новое предложение женской НБА игрокам увеличивает максимальную зарплату до 1,1 миллиона в расчете на быстрое завершение переговоров по CBA

Женская НБА хочет быстро заключить новое CBA.

Женская НБА выдвинула новое предложение профсоюзу игроков. Стороны уже продлевали дедлайн на переговоры по следующему коллективному соглашению, руководство лиги хочет быстро завершить обсуждение.

По новым условиям минимальная зарплата увеличится с 66 тысяч до 220 тысяч долларов, а максимальная – с 214 тысяч до 1,1 миллиона. Средняя зарплата по лиге в таком случае вырастет со 102 тысяч до 460.

Это предложение все еще не включает четкой привязки к доходам лиги, которое требуют баскетболистки. Прежнее CBA учитывало возможность привязки при достижении определенных граничных условий. Лига до сих пор не приближалась к их выполнению.