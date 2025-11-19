«Ничего страшного, но посмотрим». Стеф Карри усугубил легкую травму правого голеностопа в матче с «Орландо»
Стеф Карри борется с проблемами со здоровьем.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» продолжает бороться с последствиями заболевания. Кроме этого, во втором матче бэк-ту-бэк со «Сперс» защитник подвернул правый голеностоп и усугубил эту легкую травму в первой половине последнего матча против «Орландо» (113:121).
Карри набрал 34 очка, 9 передач на 5 потерь, 3 подбора и 3 перехвата за 34 минуты, но не уверен в своем участии в следующей игре с «Майами». «Ничего страшного, но посмотрим», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости