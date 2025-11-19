«Ничего страшного, но посмотрим». Стеф Карри усугубил легкую травму правого голеностопа в матче с «Орландо»

Стеф Карри борется с проблемами со здоровьем.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » продолжает бороться с последствиями заболевания. Кроме этого, во втором матче бэк-ту-бэк со «Сперс» защитник подвернул правый голеностоп и усугубил эту легкую травму в первой половине последнего матча против «Орландо » (113:121).

Карри набрал 34 очка, 9 передач на 5 потерь, 3 подбора и 3 перехвата за 34 минуты, но не уверен в своем участии в следующей игре с «Майами ». «Ничего страшного, но посмотрим», – заключил баскетболист.