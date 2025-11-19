Леброн Джеймс: «Есть парни, которые стоят на твоем пути на вершину, Стеф Карри всегда был одним из них»

Леброн Джеймс описал отношения со Стефом Карри.

Леброн Джеймс и Стеф Карри пообщались на подкасте форварда «Лейкерс ». Джеймса попросили прокомментировать эту встречу.

«Когда пытаешься забраться на вершину, есть парни, которые встают на твоем пути, и наоборот. Стеф всегда был одним из таких парней. Мы всегда старались скинуть друг друга, эта борьба кипит уже долгое время и возобновляется в каждой нашей встрече.

Когда достигаешь определенного возраста и уровня, начинаешь ценить величие и те вещи, которые тебе больше никогда не будут доступны.

Не стоит упускать возможность построить отношения с кем-то, кто разделяет твои цели в жизни. По поводу семьи, профессии, отношения к окружающим.

Мы уважаем друг друга, а теперь имеем возможность связаться и обсудить баскетбол или что-то еще. Было здорово обсудить игру в таком простом и органичном ключе в процессе двух эпизодов», – заключил Джеймс.