Леброн написал пост в соцсетях, который сочли ответом на шутки Майкла Мэлоуна

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Майкл Мэлоун соцсети Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун после победы в чемпионате посмеялся над Леброном Джеймсом и «Лейкерс», которые отвлекли внимание от «Наггетс» после финала Западной конференции.

«Кстати о «Лейкерс», я просто хочу, чтобы вы знали, это экстренная новость – я подумываю о завершении карьеры.

Это шутка», – сказал тренер во время шоу Пэта Макафи.

Джеймс выложил пост в соцсетях, который сочли ответом на шутки Мэлоуна.

«Последние несколько недель я в Европе, занимаюсь своими делами. Слышал, что ты много думаешь и вспоминаешь обо мне??? На самом деле я понимаю, почему.

Наслаждайся своим светом, но знай, что СОЛНЦЕ – это я. Я остаюсь навсегда!» – говорится в сообщении Леброна.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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7 комментариев

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Positive
Лучше бы промолчал, ей богу.
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Артем Кузнецов
У Стэтхема подслушал
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Александр Черноухов
Душновато
+11
-1
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AnSw33r
лефлоп как обычно 🤡
+3
0
+3
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Локоть Артеста
Самоирония у Леброна отсутствует напрочь.
+1
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АРХАТ
Лебронду
или Леброн XIV - "НБА это я")
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Underpower
Финалс Проигралс как всегда пустил жидкого по штанине.
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