Леброн написал пост в соцсетях, который сочли ответом на шутки Майкла Мэлоуна

Главный тренер « » после победы в чемпионате посмеялся над и « », которые отвлекли внимание от «Наггетс» после финала Западной конференции.

«Кстати о «Лейкерс», я просто хочу, чтобы вы знали, это экстренная новость – я подумываю о завершении карьеры.

Это шутка», – сказал тренер во время шоу Пэта Макафи.

Джеймс выложил пост в соцсетях, который сочли ответом на шутки Мэлоуна.

«Последние несколько недель я в Европе, занимаюсь своими делами. Слышал, что ты много думаешь и вспоминаешь обо мне??? На самом деле я понимаю, почему.

Наслаждайся своим светом, но знай, что СОЛНЦЕ – это я. Я остаюсь навсегда!» – говорится в сообщении Леброна.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!