Майкл Мэлоун о «Лейкерс»: «Они уже на рыбалке. Мы все еще играем»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

В данный момент НБА проводит прямой эфир пресс-конференции «Денвера» в преддверии финала НБА.

Главный тренер команды Майкл Мэлоун воспользовался возможностью напомнить медиа про чрезмерное внимание к «Лейкерс».

«Если кто-то все еще говорит о «Лейкерс» и финале НБА, то это их дело. Они уже на рыбалке. Мы все еще играем», – сказал тренер.

«Денвер» нанес «озерникам» сухое поражение – 4-0.

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3 комментария

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алексей батькович
Чет Малоуна бомбит, все ему хочется внимания
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Первый глор Кливленда
У маловна явно комплексы, бомбит уже который день.
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Александр Горлов
Ответ алексей батькович
Чет Малоуна бомбит, все ему хочется внимания
Карта пошла☆
Я бы тоже заткнулся, а потом всё лето поливал бы их
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