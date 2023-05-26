Майкл Мэлоун о «Лейкерс»: «Они уже на рыбалке. Мы все еще играем»

В данный момент НБА проводит прямой эфир пресс-конференции «Денвера» в преддверии финала НБА.

Главный тренер команды воспользовался возможностью напомнить медиа про чрезмерное внимание к « ».

«Если кто-то все еще говорит о «Лейкерс» и финале НБА, то это их дело. Они уже на рыбалке. Мы все еще играем», – сказал тренер.

« » нанес «озерникам» сухое поражение – 4-0.

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