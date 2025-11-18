Антон Юдин о матче с «Уралмашем»: «В перерыве напомнил игрокам, что мы приехали побеждать. И я очень доволен реакцией»

Главный тренер «Локо» объяснил, что изменило игру в победном матче с «Уралмашем».

В очередном матче Единой Лиги ВТБ «Локомотив‑Кубань » уверенно обыграл на выезде «Уралмаш » со счетом 87:69. После игры главный тренер «Локо» Антон Юдин рассказал о ключевых моментах встречи.

«Возможно, кто-то похоронил нас еще до матча, но мы приехали побеждать. Браво ребятам за борьбу, за характер. Я думаю, что, в первую очередь, ключевым было то, что мы отдавались практически в каждом моменте, особенно во второй половине. И именно эта борьба и сплоченность принесли нам победу.

Первая половина у нас получилась не совсем такой, как мы хотели, в раздевалке мы об этом поговорили. Я напомнил, что мы приехали сюда побеждать, что не страшно проиграть, страшно не верить в то, что мы можем победить и сдаться до финального свистка. И я очень доволен реакцией, особенно со стороны некоторых игроков. Еще раз мои поздравления команде с этой победой», – сказал 53-летний специалист.