Форвард «Лейкерс» рассказал о том, как в команде восприняли трешток со стороны « », который на пути к чемпионскому титулы всухую переиграл калифорнийцев в серии.

Главный тренер «Наггетс» на чемпионском параде был представлен как «Озерный папочка», специалист также подкалывал Леброна Джеймса, который говорил о завершении карьеры.

«Такие вещи мотивируют... На многое из того, что звучало, мы реагировали в духе «Окей, вы победили, мы принимаем это». Но у нас с было несколько обсуждений о том, что не можем дождаться следующей встречи с ними», – рассказал Дэвис.

«Денвер» и « » откроют новый сезон в конце октября.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?