Энтони Дэвис о трештоке «Денвера»: «Иногда мы с Броном думаем, что не можем дождаться следующей встречи с ними»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, как в команде восприняли трешток со стороны «Денвера», который на пути к чемпионскому титулы всухую переиграл калифорнийцев в серии.
Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун на чемпионском параде был представлен как «Озерный папочка», специалист также подкалывал Леброна Джеймса, который говорил о завершении карьеры.
«Такие вещи мотивируют... На многое из того, что звучало, мы реагировали в духе «Окей, вы победили, мы принимаем это». Но у нас с Броном было несколько обсуждений о том, что не можем дождаться следующей встречи с ними», – рассказал Дэвис.
«Денвер» и «Лейкерс» откроют новый сезон в конце октября.
Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?
Для него нба это вынужденный перерыв на заработки между скачками)