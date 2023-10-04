Энтони Дэвис о трештоке «Денвера»: «Иногда мы с Броном думаем, что не можем дождаться следующей встречи с ними»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Майкл Мэлоун Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о том, как в команде восприняли трешток со стороны «Денвера», который на пути к чемпионскому титулы всухую переиграл калифорнийцев в серии.

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун на чемпионском параде был представлен как «Озерный папочка», специалист также подкалывал Леброна Джеймса, который говорил о завершении карьеры.

«Такие вещи мотивируют... На многое из того, что звучало, мы реагировали в духе «Окей, вы победили, мы принимаем это». Но у нас с Броном было несколько обсуждений о том, что не можем дождаться следующей встречи с ними», – рассказал Дэвис.

«Денвер» и «Лейкерс» откроют новый сезон в конце октября.

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?

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1 комментарий

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Евгений Денисов
абсолютно не верю в трэшток со стороны Йокича. ему настолько пофиг эта возня местных альфа-самцов..
Для него нба это вынужденный перерыв на заработки между скачками)
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+9
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