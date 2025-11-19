Деандре Эйтон: «Первый аллей-уп с Джеймсом был в 8-м классе в его лагере»
Центровой Деандре Эйтон провел первый матч в одной команде с форвардом Леброном Джеймсом. Во 2-й четверти новобранец «Лейкерс» поставил сверху с навеса ветерана.
«После навеса я сказал ему, что это второй аллей-уп с ним. Первый был в 8-м классе в его тренировочном лагере в Лас-Вегасе.
Он посмеялся. До сих пор помню тот розыгрыш и все с ним связанное», – улыбнулся Эйтон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости