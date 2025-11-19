Деандре Эйтон: «Первый аллей-уп с Джеймсом был в 8-м классе в его лагере»

Центровой Деандре Эйтон провел первый матч в одной команде с форвардом Леброном Джеймсом. Во 2-й четверти новобранец «Лейкерс» поставил сверху с навеса ветерана.

«После навеса я сказал ему, что это второй аллей-уп с ним. Первый был в 8-м классе в его тренировочном лагере в Лас-Вегасе.

Он посмеялся. До сих пор помню тот розыгрыш и все с ним связанное», – улыбнулся Эйтон.