Майкл Мэлоун сделал себе татуировку с бывшим маскотом «Наггетс», который держит в руках чемпионский трофей НБА

Главный тренер «Денвера» сделал себе цветную татуировку с бывшим маскотом «Наггетс» Макси, который держит в руках кубок Лэрри О’Брайена.

Мэлоун в завершившемся сезоне привел «Денвер» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.

Макси был маскотом «Наггетс» и красовался на логотипе до 1981 года.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Фото: Trent M