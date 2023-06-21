Майкл Мэлоун сделал себе татуировку с бывшим маскотом «Наггетс», который держит в руках чемпионский трофей НБА
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун сделал себе цветную татуировку с бывшим маскотом «Наггетс» Макси, который держит в руках кубок Лэрри О’Брайена.
Мэлоун в завершившемся сезоне привел «Денвер» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.
Макси был маскотом «Наггетс» и красовался на логотипе до 1981 года.
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Фото: Trent M
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