Майкл Мэлоун сделал себе татуировку с бывшим маскотом «Наггетс», который держит в руках чемпионский трофей НБА

Теги светская хроника Денвер НБА фото Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун сделал себе цветную татуировку с бывшим маскотом «Наггетс» Макси, который держит в руках кубок Лэрри О’Брайена.

Мэлоун в завершившемся сезоне привел «Денвер» к первому чемпионскому титулу в истории клуба.

Макси был маскотом «Наггетс» и красовался на логотипе до 1981 года.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Фото: Trent M

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6 комментариев

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Insamo217
Мелоун к началу нового сезона то протрезвеет?) А то есть ощущение, что мужик в запой ушел с радости)
+21
0
+21
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Nuteruoli
Нормально так отметил чемпионство... Ещё что-то про Грилиша говорили)
+12
0
+12
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Добрейший Вечерочек
Ответ Сергей Ратников
ну его накрыло конечно. но почему не Рокки? тем более что явно он в Денвере не с 1981 года работает
Потому что этот внешне похож на самого Мэлоуна)
+5
0
+5
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Сергей Ратников
ну его накрыло конечно. но почему не Рокки? тем более что явно он в Денвере не с 1981 года работает
+3
0
+3
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badaboom
Пойду на радость жене, набью тату с бывшей😅
+3
0
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Archer_Great
Мэлоун косплеит Breaking Bad на свой лад)
0
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