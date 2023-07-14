Дарвин Хэм о вражде с Майклом Мэлоуном: «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена»

Главный тренер «Лейкерс» стал гостем подкаста #thisleague UNCUT инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.

Чемпион НБА-2023 Майкл Мэлоун публично подшучивал над «озерниками» после сухой победы в финале конференции. На чемпионском параде «Наггетс» Мэлоуна представили как «папочку « ».

«О, вау. «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? «Папочка «Лейкерс»?

Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена. Господь, благослови его душу», – отреагировал Хэм.

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