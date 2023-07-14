Дарвин Хэм о вражде с Майклом Мэлоуном: «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм стал гостем подкаста #thisleague UNCUT инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.
Чемпион НБА-2023 Майкл Мэлоун публично подшучивал над «озерниками» после сухой победы в финале конференции. На чемпионском параде «Наггетс» Мэлоуна представили как «папочку «Лейкерс».
«О, вау. «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? «Папочка «Лейкерс»?
Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена. Господь, благослови его душу», – отреагировал Хэм.
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