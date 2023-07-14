Дарвин Хэм о вражде с Майклом Мэлоуном: «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена»

Теги Денвер Лейкерс НБА Майкл Мэлоун Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм стал гостем подкаста #thisleague UNCUT инсайдеров Криса Хэйнса и Марка Стейна.

Чемпион НБА-2023 Майкл Мэлоун публично подшучивал над «озерниками» после сухой победы в финале конференции. На чемпионском параде «Наггетс» Мэлоуна представили как «папочку «Лейкерс».

«О, вау. «Папочка «Лейкерс»? Так его теперь называют? «Папочка «Лейкерс»?

Господь, благослови его душу. Эта хрень еще не закончена. Господь, благослови его душу», – отреагировал Хэм.

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4 комментария

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SamArus51
«Эта хрень» была на чемпионском параде, т.е. времени от неё прошло больше, чем от серии с ЛАЛ до парада. И вроде не Майк себя так прозвал.
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NikolayOss
Ответ Stingray_
Этот пупс Майк очень много болтает. Намного больше чем болтал кто либо из Лэйкерс когда Денвер отлетели в бабле. Жаль конечно, но у кармы наказать его через Лэйкерс не получится. Леброныч уже старый.
Карма как раз сейчас сработала, когда обруганный и высмеянный в баббле Денвер с Мэлоуном вернулись и наконец-то свипнули лал.
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BT
В чем смысл делать такие новости? Пустой треп в подкасте, тем более труднопереводимый сленг. Автор вот уверен, что понял, что именно сказал Хэм, как именно он отреагировал?
0
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