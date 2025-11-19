  • Спортс
5

«Спину сразу прихватило». Леброн Джеймс прокомментировал тот факт, что семь игроков «Юты» родились после его дебюта в НБА

Леброн Джеймс с юмором отреагировал на статистику, подчеркивающую его долголетие.

Леброн Джеймс начал свой 23‑й сезон в НБА. В первом же матче после 14 пропущенных игр он помог «Лейкерс» обыграть «Юту», набрав 11 очков и отдав 12 передач. По словам Джеймса, он просто счастлив снова быть в игре.

«Здорово снова быть с командой на площадке! Это было тяжелое ментальное испытание для меня. Я впервые в жизни пропустил начало баскетбольного сезона. Я играю в баскетбол с девяти лет, и всегда начинал сезон с первых матчей. Пройти через это физически, эмоционально и духовно – было тяжело.

Упорная работа и вера привели меня к сегодняшнему дню. Я получил огромное удовольствие. Наверное, видели, как я сегодня улыбался и много разговаривал на площадке. Просто быть там с этими парнями – это так здорово», – поделился Джеймс.

Узнав, что в составе «Юты» есть семь игроков, которые даже не родились на момент начала его карьеры в НБА в 2003 году, Леброн с улыбкой отреагировал: «Спину сразу прихватило».

Леброн Джеймс стал первым игроком с 23 сезонами в НБА

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoЮта
