Огастин Рубит близок к переходу из «Литкабелиса» в «Уникаху»

По сообщению инсайдера Чемы де Лукаса, испанская «Уникаха» завершает переговоры о переходе американского форварда Огастина Рубита (36 лет, 203 см) из литовского «Литкабелиса».

Рубит набирает 15,6 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи за 24 минуты в среднем в этом сезоне Еврокубка. В случае перехода он поможет действующему победителю Лиги чемпионов в защите титула.

Американец не был выбран на драфте-2014 НБА и давно играет в Европе, имея опыт выступления в Евролиге за «Бамберг», «Олимпиакос», «Жальгирис» и «Баварию».