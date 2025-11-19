«Арис» объявил о переходе Данило Анджушича из «Дубая»

34-летний сербский защитник Данило Анджушич (195 см) сменил «Дубай» и Евролигу на «Арис» и Еврокубок.

Ранее сообщалось, что причиной трансфера стало желание баскетболиста получать больше игрового времени. Анджужич провел по одному матчу в Адриатической лиге и в Евролиге.

В прошлом сезоне игрок набирал 11 очков, 2,2 подбора и 1,8 передачи за 19,8 минуты в среднем в Адриатической лиге за клуб из ОАЭ.