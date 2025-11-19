«У Бронни теперь свой дом. Мы не так часто болтаем». Леброн Джеймс расчувствовался на вопрос о сыне
Леброна Джеймса спросили о прогрессе сына.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал прогресс своего сына в команде и не сдержал эмоций в раздевалке.
«Здорово за этим наблюдать. Он еще молод, недавно исполнился 21 год. Все еще учится, становится лучше с наработкой.
Мне кажется, ему все нравится. Но лучше спросить у него. Он уже не живет у нас дома. У него теперь свой. Мы не так часто болтаем.
Бронни, ты как? Нормально. Ну вот», – заключил Джеймс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети HoopsHype
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости