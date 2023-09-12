«Денвер» полностью сохранил штаб, который работал с командой в чемпионском сезоне

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Райан Сондерс Попай Джонс Баскетбол

«Денверу» удалось полностью сохранить тренерский штаб, который работал с командой в чемпионском сезоне-22/23.

В «Наггетс» остаются ключевые помощники главного тренера Майкла Мэлоуна: Дэвид Адельман, Райан Сондерс и Попай Джонс.

Чарльз Класк и Оги Стоякович, также продолжат работу в тренерском штабе Мэлоуна.

В контракте самого Мэлоуна прописана опция клуба на 2024 год.

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Tim Timson
для нынешнего времени редкой явление)
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