« » удалось полностью сохранить тренерский штаб, который работал с командой в чемпионском сезоне-22/23.

В «Наггетс» остаются ключевые помощники главного тренера : Дэвид Адельман, и Попай Джонс.

Чарльз Класк и Оги Стоякович, также продолжат работу в тренерском штабе Мэлоуна.

В контракте самого Мэлоуна прописана опция клуба на 2024 год.

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