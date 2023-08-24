ESPN представил прогнозы экспертов на сезон-2023/24. Йокич – MVP, Холмгрен – лучший новичок, Крис Пол – лучший «шестой»
Эксперты ESPN представили свои прогнозы по обладателям индивидуальных наград по окончании сезона-2023/24.
От каждого проголосовавшего требовалось назвать по три претендента на шесть главных наград НБА: за первое место дается пять баллов, за второе – три, за третье – один.
MVP-2024 от ESPN:
1. Никола Йокич, «Денвер: 77 очков (42,3% голосов за первое место)
2. Яннис Адетокумбо, «Милуоки»: 58 очков (23,1%)
3. Лука Дончич, «Даллас»: 31 очко (11,5%)
4. Джейсон Тейтум, «Бостон»: 13 очков (7,7%)
5. Джоэл Эмбиид, «Филадельфия»: 12 очков
Лучший новичок-2024 от ESPN:
1. Чет Холмгрен, «Оклахома»: 80 баллов (34,6% голосов за первое место)
2. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио»: 77 баллов (42,3%)
3. Скут Хендерсон, «Портленд»: 53 очка (15,4%)
4. Амен Томпсон, «Хьюстон»: 15 очков (7,7%)
5. Брэндон Миллер, «Шарлотт»: 5 очков (7,7%)
6. Осар Томпсон, «Детройт: 4 очка (3,8%)
Лучший защитник-2024 от ESPN:
1. Джарен Джексон, «Мемфис»: 54 очка (30,8% голосов за первое место)
2. Бэм Адебайо, «Майами»: 26 очков (15,4%)
3. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» 21 очко (3,8%)
T-4. Эван Мобли, «Кливленд»: 18 очков (7,7%)
T-4. Маркус Смарт, «Мемфис»: 18 очков (7,7%)
T-5. Микэл Бриджес, «Бруклин»: 17 очков (7,7%)
T-5. Руди Гобер, «Миннесота»: 17 очков (11,5%)
Лучший «шестой»-2024 от ESPN:
1. Крис Пол, «Голден Стэйт»: 42 очка (26,9% голосов за первое место)
2. Остин Ривз, «Лейкерс»: 30 очков (15,4%)
3. Рассел Уэстбрук, «Клипперс»: 26 очков (11,5%)
4. Тайлер Хирро, «Майами» 21 очко (11,5%)
T-5. Иммануэль Куикли, «Нью-Йорк»: 18 очков (3,8%)
T-5. Малик Монк, «Сакраменто»: 18 очков (3,8%)
Самый прогрессирующий игрок-2024 от ESPN:
1. Кейд Каннингем, «Детройт»: 81 балл (53,8% голосов за первое место)
2. Джабари Смит, «Хьюстон»: 25 очков (11,5%)
3. Эван Мобли, «Кливленд»: 22 очка (3,8%)
T-4. Джейлен Грин, «Хьюстон»: 16 очков (3,8%)
T-4. Джош Гидди, «Оклахома»: 16 очков (3,8%)
5. Анферни Саймонс, «Портленд»: 15 очков (3,8%)
Лучший тренер-2024 от ESPN:
1. Марк Дэйгнолт, «Оклахома»: 58 очков (38,5% голосов за первое место)
2. Эрик Споэльстра, «Майами»: 42 очка (19,2%)
3. Майкл Мэлоун, «Денвер»: 18 очков (7,7%)
4. Тейлор Дженкинс, «Мемфис»: 15 очков (7,7%)
5. Джейсон Кидд, «Даллас»: 12 очков (3,8%)
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