Вассилис Спанулис о расписании Евролиги: «Не знаю, его искусственный интеллект составлял или кто-то другой, но это ненормально»

Главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис раскритиковал календарь Евролиги.

Накануне выездного матча 12‑го тура Евролиги против «Виллербана » главный тренер «Монако » Вассилис Спанулис выступил с критикой текущего формата календаря турнира.

«Я действительно не понимаю новый график Евролиги. У некоторых команд семь выездных матчей подряд, а затем пять домашних. Не знаю, его искусственный интеллект составлял или кто-то другой, но я не могу этого понять.

Это ненормально. Ты не можешь так готовить свою команду, но приходится. Некоторые тренеры теряют работу из-за этого, потому что у них начинаются длинные серии поражений. Это ненормально», – заявил Спанулис.

«Монако» продолжает выездную серию в Евролиге: матч с «Виллербаном» станет для команды четвертым подряд на чужой площадке. После этого монегасков ждет серия из трех домашних игр.