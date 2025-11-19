  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Вассилис Спанулис о расписании Евролиги: «Не знаю, его искусственный интеллект составлял или кто-то другой, но это ненормально»
2

Вассилис Спанулис о расписании Евролиги: «Не знаю, его искусственный интеллект составлял или кто-то другой, но это ненормально»

Главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис раскритиковал календарь Евролиги.

Накануне выездного матча 12‑го тура Евролиги против «Виллербана» главный тренер «Монако» Вассилис Спанулис выступил с критикой текущего формата календаря турнира.

«Я действительно не понимаю новый график Евролиги. У некоторых команд семь выездных матчей подряд, а затем пять домашних. Не знаю, его искусственный интеллект составлял или кто-то другой, но я не могу этого понять.

Это ненормально. Ты не можешь так готовить свою команду, но приходится. Некоторые тренеры теряют работу из-за этого, потому что у них начинаются длинные серии поражений. Это ненормально», – заявил Спанулис.

«Монако» продолжает выездную серию в Евролиге: матч с «Виллербаном» станет для команды четвертым подряд на чужой площадке. После этого монегасков ждет серия из трех домашних игр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoЕвролига
logoМонако
logoВассилис Спанулис
logoАСВЕЛ Виллербан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Монако» разгромил «Виллербан», выиграв с разницей в 32 очка
19 ноября, 21:03
«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
18 ноября, 16:05
Эргин Атаман о восстановлении Матиаса Лессора: «Надеемся, что при необходимости он сможет пройти операцию после окончания сезона»
17 ноября, 16:08
Главные новости
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» играет с «Жальгирисом» и другие матчи
вчера, 21:07Live
Пол Пирс: «Кобе Брайант никогда не был лицом НБА»
вчера, 21:23
НБА. «Милуоки» встретится с «Филадельфией», «Орландо» примет «Клипперс» и другие матчи
вчера, 21:04
Дуэйн Уэйд о кризисе «Индианы»: «Именно поэтому Тайриз Халибертон получил максимальный контракт – потому что он настолько важен»
вчера, 20:57
Данте Экзам перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
вчера, 20:15
«Если ты это читаешь, сделай празднование в виде самолетика». Стефен Карри рассказал, как выполнил шутливую просьбу журналистки во время матча
вчера, 19:55
Джимми Батлер о Джонатане Куминге: «У него много эмоций, и это нормально. Нужно дать ему понять, что мы на его стороне»
вчера, 19:31
Никола Йокич стал первым в истории игроком, лидирующим в четырех главных статистических категориях за десятилетие
вчера, 19:00
Джонатан Куминга считает, что его сделали «козлом отпущения», когда перевели на скамейку
вчера, 18:07
Д’Анджело Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите (Dallas Hoops Journal)
вчера, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»
вчера, 20:33
«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца
вчера, 18:20
Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»
вчера, 17:43
Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
вчера, 16:14
Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
вчера, 15:49
Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»
вчера, 14:51
Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
вчера, 14:05
Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
вчера, 13:28Фото
ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
вчера, 13:16