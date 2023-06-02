Джимми Батлер недовольно покачал головой после поражения в 1-м матче с «Денвером»

Теги Бостон Денвер Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

Лидер «Хит» Джимми Батлер сразу после поражения пообщался с Гэйбом Винсентом, а затем недовольно покачал головой.

Под занавес проигранных четвертого и пятого матчей серии с «Бостоном» (4-3) Джимми улыбался на скамейке. Он также выражал уверенность, что флоридцам удастся победить в серии.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»

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8 комментариев

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mkryuchckov10@gmail.com
Джимми, видимо, все понял
+16
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Костя Кот
Ответ fhneh
Да тут попали бы свои броски Струс и Калеб - вполне и выиграть могли
сегодня не было ни единого шанса у хит
+15
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+15
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KasperSurgut
Ответ Костя Кот
сегодня не было ни единого шанса у хит
Денвер даже не включался в этом матчеиещеина полную. Спокойная история игра в медленном темпе. При желании могли ещё добавить, но смысл?
+8
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hodor 12
Сухарик мне в грызло, подумал Джимми
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Алексей Маврин
Ответ Первый глор Кливленда
Глорики жимми, наслаждайтесь свипом. Никаких шансов у хит
Напрмни, когда Кливленд играет? Ах да, они же в первом раунде де отлетели и давно на рыбалке...
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Первый глор Кливленда
Ответ Алексей Маврин
Напрмни, когда Кливленд играет? Ах да, они же в первом раунде де отлетели и давно на рыбалке...
Да мне вообще пох на Кливленд) и при чем тут они вообще, я про эту серию говорю.
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