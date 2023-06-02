«Денвер» с победы начал финальную серию с «Майами» – 104:93, 1-0.

Лидер «Хит» сразу после поражения пообщался с Гэйбом Винсентом, а затем недовольно покачал головой.

Под занавес проигранных четвертого и пятого матчей серии с « » (4-3) Джимми улыбался на скамейке. Он также выражал уверенность, что флоридцам удастся победить в серии.

В четверг на счету Батлера 13 очков, 7 подборов и 7 передач при 6 из 14 с игры.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. История побед «Майами» начиналась с того, что они украли «крестного отца» у «Никс»