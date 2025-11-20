12

Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»

Разыгрывающий Айзейя Риз может продолжить карьеру в «Уралмаше».

Екатеринбургский «Уралмаш» ведет переговоры с американским разыгрывающим Айзеем Ризом. По информации «Спорт-Экспресс», стороны обсуждают контракт до конца сезона-2025/26.

28-летний баскетболист уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ – ранее он играл за «Парму» и «Самару».

В минувшем сезоне Риз выступал за турецкий «Меркезефенди» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции он принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,2 передачи и 2,9 подбора за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУралмаш
Айзейя Риз
logoСпорт-Экспресс
logoЕдиная лига ВТБ
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 52 очка от Фрэйзера и Рэндолфа помогли «Зениту» обыграть «Пари НН», «Локомотив-Кубань» взял реванш у «Уралмаша»
18 ноября, 18:41
Антон Юдин о матче с «Уралмашем»: «В перерыве напомнил игрокам, что мы приехали побеждать. И я очень доволен реакцией»
18 ноября, 18:12
Антон Юдин: «Уралмаш» – серьезный соперник. Для победы нам нужно будет остановить их лидеров и дисциплинированно сыграть на подборах»
18 ноября, 13:38
Главные новости
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон стал MVP 12-го тура Евролиги
2 минуты назадФото
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
8 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
25 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
37 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
сегодня, 12:10Фото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
24 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
25 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
25 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
25 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
25 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42