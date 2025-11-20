Айзейя Риз близок к переходу в «Уралмаш»
Разыгрывающий Айзейя Риз может продолжить карьеру в «Уралмаше».
Екатеринбургский «Уралмаш» ведет переговоры с американским разыгрывающим Айзеем Ризом. По информации «Спорт-Экспресс», стороны обсуждают контракт до конца сезона-2025/26.
28-летний баскетболист уже имеет опыт выступлений в Единой лиге ВТБ – ранее он играл за «Парму» и «Самару».
В минувшем сезоне Риз выступал за турецкий «Меркезефенди» и греческий «Промитеас». В чемпионате Греции он принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 12,3 очка, 6,2 передачи и 2,9 подбора за матч.
