Судьи допустили две ошибки против «Бостона» в последние 2 минуты 6-го матча. Фол на Батлере зафиксирован правильно

Теги Бостон Майами НБА видео Эл Хорфорд судьи НБА плей-офф Джимми Батлер Джейсон Тейтум Баскетбол

Отчет НБА о судейской работе в последние две минуты шестого матча финала Востока «Майами» – «Бостон» (103:104, 3-3) выявил два ошибочных решения, оба из которых были против «кельтов».

При этом отмечается, что ключевой момент: фол Эла Хорфорда на Джимми Батлере за три секунды до конца во время дальнего броска – был зафиксирован правильно. Лидер «Хит» после этого вывел команду вперед, но Деррик Уайт все же принес победу «Селтикс» в ответном владении.

Арбитры пропустили заступ у форварда «Майами» Калеба Мартина при штрафном броске Джейлена Брауна за 1:01 до сирены, а также фол на Джейсоне Тейтуме, который совершил Гэйб Винсент во время прохода оппонента за 33,5 секунды до конца. Момент закончился тем, что Тейтума заблокировал Бэм Адебайо, а мяч достался флоридцам.

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2 комментария

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Амбидекстер Сцевола
Я на работе так же делаю - накосячил в одном месте - привлеку внимание к чему-то другому. Чтобы общее впечатление было - хспде, как муторно, разрулил и ладно, только отстань.
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Здоровье Энтони Дэвиса
Мяч не врёт!
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