«Даллас» намерен сохранить Кайри Ирвинга

«Мэверикс» надеются сохранить звездного защитника Кайри Ирвинга в составе, сообщают источники инсайдеру Марку Стейну. Ирвинг остается вне игры на неопределенный срок после операции по восстановлению разрыва передней крестообразной связки, но он «отлично находит общий язык» с новичком Купером Флэггом на тренировках.

«Даллас» переподписал контракт с Ирвингом в межсезонье на три года и 119 миллионов долларов. Ирвинг согласился снизить свою зарплату на сезон-2025/26, чтобы позволить клубу использовать исключение среднего уровня размером 5,7 миллиона долларов, которое клуб потратил на Д’Анджело Расселла.

Даллас «не поощряет запросы на обмен» по Ирвингу, что контрастирует с их позицией по Энтони Дэвису , поскольку ожидается, что клуб будет готов выслушать предложения по форварду перед дедлайном.