Тайрон Лю о состоянии Кавая Ленарда: «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление»

Тайрон Лю поделился новостями о ходе лечения Кавая Ленарда.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустил последние 9 матчей команды из-за растяжения правой стопы и лодыжки. Он еще не получил допуск к контактным действиям на тренировках, но уже участвовал в них в ограниченном режиме.

«Он выполнил несколько упражнений», – сообщил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю . «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление. Но ему точно стало лучше. Уже тот факт, что мы видели его на паркете вчера, был очень обнадеживающим».

На отрезке без Ленарда «Клипперс » потерпели 8 поражений, включая сегодняшний разгром от «Орландо» (101:129).