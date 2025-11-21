Тайрон Лю о состоянии Кавая Ленарда: «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление»
Тайрон Лю поделился новостями о ходе лечения Кавая Ленарда.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустил последние 9 матчей команды из-за растяжения правой стопы и лодыжки. Он еще не получил допуск к контактным действиям на тренировках, но уже участвовал в них в ограниченном режиме.
«Он выполнил несколько упражнений», – сообщил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю. «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление. Но ему точно стало лучше. Уже тот факт, что мы видели его на паркете вчера, был очень обнадеживающим».
На отрезке без Ленарда «Клипперс» потерпели 8 поражений, включая сегодняшний разгром от «Орландо» (101:129).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
