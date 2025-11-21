  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тайрон Лю о состоянии Кавая Ленарда: «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление»
7

Тайрон Лю о состоянии Кавая Ленарда: «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление»

Тайрон Лю поделился новостями о ходе лечения Кавая Ленарда.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард пропустил последние 9 матчей команды из-за растяжения правой стопы и лодыжки. Он еще не получил допуск к контактным действиям на тренировках, но уже участвовал в них в ограниченном режиме.

«Он выполнил несколько упражнений», – сообщил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю. «Ему определенно стало лучше. Я не знаю, сколько времени еще займет восстановление. Но ему точно стало лучше. Уже тот факт, что мы видели его на паркете вчера, был очень обнадеживающим».

На отрезке без Ленарда «Клипперс» потерпели 8 поражений, включая сегодняшний разгром от «Орландо» (101:129).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoНБА
logoКавай Ленард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демаркус Казинс: «Тайрону Лю следует быть в «Клипперс» более вовлеченным и эмоциональным по примеру Редика»
20 ноября, 06:52
Граймс коснулся бросковой руки Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу
18 ноября, 06:29Видео
Деррик Джонс пропустит как минимум 6 недель. Форвард травмировал колено в результате контакта с Брауном
18 ноября, 04:43
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
7 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12