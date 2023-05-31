Деррик Уайт, Джимми Батлер и Трэй Янг – в подборке главных клатч-попаданий плей-офф НБА

Теги Бостон Атланта Голден Стэйт Майами НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Джимми Батлер Деррик Уайт Трэй Янг Баскетбол

НБА выложила подборку главных попаданий в концовках матчей плей-офф-2023.

В видео попали эпизоды с участием Деррика Уайта («Бостон»), Джимми Батлера («Майами») и Трэя ЯнгаАтланта»).

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