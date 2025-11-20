«Индиана» подпишет 10-дневный контракт с Гаррисоном Мэтьюзом
Гаррисон Мэтьюз подпишет 10-дневный контракт с «Индианой».
«Индиана» планирует подписать контракт с форвардом Гаррисоном Мэтьюзом. Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто команда решила воспользоваться возможностью заключить 10-дневный контракт-исключение в связи с большим количеством травм.
За свою карьеру в НБА Мэтьюз выступал за «Вашингтон», «Хьюстон» и «Атланту». 29-летний баскетболист набирал в среднем 6,5 очка за игру, реализуя 38,2% трехочковых.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости