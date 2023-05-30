Джимми Батлер испугался пчелы во время пресс-конференции

Лидера «Майами» напугала пчела во время пресс-конференции после 7-го матча финала Восточной конференции против «Бостона» (103:84, 4-3).

«Ничего себе, вы это видели? Чертов шмель», – произнес игрок.

Батлер был признан MVP финала Востока. Форвард «Хит» завершил 7-й матч с 28 очками, 7 подборами, 6 передачами и 3 перехватами.

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