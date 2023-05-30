Джимми Батлер испугался пчелы во время пресс-конференции

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Лидера «Майами» Джимми Батлера напугала пчела во время пресс-конференции после 7-го матча финала Восточной конференции против «Бостона» (103:84, 4-3).

«Ничего себе, вы это видели? Чертов шмель», – произнес игрок.

Батлер был признан MVP финала Востока. Форвард «Хит» завершил 7-й матч с 28 очками, 7 подборами, 6 передачами и 3 перехватами.

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13 комментариев

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Ceasus
Тамперинг от Шарлотт
+16
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Cubs-V
Это трешка Брауна мимо пролетела.
+13
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Azamat Abdukadyroff
Ну все , запас испуга закончилась
+11
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FaithDevotion
Выходит, я тоже своего рода Джимми Батлер)
Хотя шмели с пчёлами - куда ни шло, но вот осы с шершнями - уфф
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Ryan T.
Я с детства их до жути боюсь. Ничего не могу с собой поделать.
Один раз на отдыхе в Абхазии повезли нас на экскурсию и заехали мы попутно на местную пасеку. Вот я там натерпелся! 😂
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pchela79
Это не мы, точно говорим. А за шмелей мы не в ответе.
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Сергей Орлов
Ответ Cubs-V
Это трешка Брауна мимо пролетела.
Неплохо)
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Лиллард унижатель!
Ну шмели пассивные, а вот если шершень залетит, то всех так пережалит.
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pchela79
Ответ Ryan T.
Я с детства их до жути боюсь. Ничего не могу с собой поделать. Один раз на отдыхе в Абхазии повезли нас на экскурсию и заехали мы попутно на местную пасеку. Вот я там натерпелся! 😂
Ну вообще-то мы не агрессивные, если только в ответку)))
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de-fussball
Страхинья, Неманья, зовите знакомых пасечников!
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Skeleton64
Ты можешь позволить себе бояться пчёл, когда работаешь укротителем тигров
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FEF2
Шмель > Браун
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badaboom
Ответ Ryan T.
Я с детства их до жути боюсь. Ничего не могу с собой поделать. Один раз на отдыхе в Абхазии повезли нас на экскурсию и заехали мы попутно на местную пасеку. Вот я там натерпелся! 😂
А мне по приколу их гладить, когда мимо прохожу - и шмелей, и пчел - такие они мимишные) С шершнями пробовать как-то не хотелось, да)
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