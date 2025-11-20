Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027
Сборная Италии символически поддержала Акилле Полонару и назначила его капитаном.
Сборная Италии по баскетболу представила предварительный состав из 17 игроков на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира-2027. Особое признание получил Акилле Полонара: хотя из‑за болезни он не сможет присоединиться к команде, его назначили капитаном.
33-летний Полонара в настоящее время борется с миелоидным лейкозом и всего неделю назад был выписан из больницы. Несмотря на это, тренерский штаб решил сохранить за ним капитанскую повязку, подчеркивая его важность для коллектива.
27 ноября итальянцы начнут квалификацию на чемпионат мира-2027 домашним матчем с Исландией, а 30 ноября сыграют на выезде против Литвы.
Источник: соцсети сборной Италии по баскетболу
