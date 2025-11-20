Сборная Италии назначила Акилле Полонару капитаном на матчи квалификации чемпионата мира‑2027

Сборная Италии символически поддержала Акилле Полонару и назначила его капитаном.

Сборная Италии по баскетболу представила предварительный состав из 17 игроков на предстоящие матчи квалификации к чемпионату мира-2027. Особое признание получил Акилле Полонара : хотя из‑за болезни он не сможет присоединиться к команде, его назначили капитаном.

33-летний Полонара в настоящее время борется с миелоидным лейкозом и всего неделю назад был выписан из больницы . Несмотря на это, тренерский штаб решил сохранить за ним капитанскую повязку, подчеркивая его важность для коллектива.

27 ноября итальянцы начнут квалификацию на чемпионат мира-2027 домашним матчем с Исландией, а 30 ноября сыграют на выезде против Литвы.