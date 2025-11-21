4

Домантас Сабонис пропустит минимум 3-4 недели из-за разрыва мениска

Центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис получил разрыв мениска в левом колене и будет переобследован через три-четыре недели.

Сабонис пропустил матч с «Оклахомой» из-за того, что клуб назвал болью в левом колене. Дополнительное обследование выявило разрыв, из-за которого Сабонис выбыл как минимум до конца декабря.

Центровой пропустил первую игру сезона из-за растяжения задней поверхности бедра, а также еще две игры ранее в этом месяце из-за проблем с ребром. Теперь из-за разрыва мениска он пропустит как минимум следующие 10 игр.

«Кингс» (3-13) проиграли восемь матчей подряд с двузначным отставанием, включая сегодняшний разгром от «Мемфиса» (96:137).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoСакраменто
травмы
logoДомантас Сабонис
logoНБА
