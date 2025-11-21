Джей Джей Редик: «Лейкерс» в топ-10 по каждому атакующему действию, но мы слишком много теряем мяч»
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик признал, что потери являются большой проблемой для команды.
«Мы первые или вторые по качеству бросков, первые по очкам за попытку, вторые по проценту попаданий с игры, но мы последние по проценту потерь. Именно в этом заключается разница между, какой у нас там, 12-й атакой в лиге и атакой в топ-4, если бы мы были хотя бы на среднем уровне по потерям.
Я думаю, это главное, что нам нужно исправить в атаке. Мы входим в топ-10 по эффективности по каждому виду атакующих действий, будь то с мячом, без мяча, передачи из рук в руки после ведения, пик-н-роллы, изоляции. Без разницы. Мы в топ-10 по каждому действию. Мы просто слишком много теряем мяч», – сказал Редик.
У «Лейкерс» второй по величине процент потерь в НБА – 16,7%. Однако, это всего на 0,1% лучше, чем у «Уорриорс», которые занимают последнее место.
Атакующий рейтинг «Лос-Анджелеса» составляет 116,5, что является 11-м результатом в лиге.
Игроки с наибольшим количеством потерь – это, естественно, основные распасовщики команды. У Луки Дончича в среднем 4,1 потери за игру, а Остин Ривз совершает 3,4. Оба также лидируют в команде по результативным передачам.