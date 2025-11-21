Джей Джей Редик: «Лейкерс» в топ-10 по каждому атакующему действию, но мы слишком много теряем мяч»

Джей Джей Редик отметил, что его команде нужно исправить в атаке.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик признал, что потери являются большой проблемой для команды.

«Мы первые или вторые по качеству бросков, первые по очкам за попытку, вторые по проценту попаданий с игры, но мы последние по проценту потерь. Именно в этом заключается разница между, какой у нас там, 12-й атакой в лиге и атакой в топ-4, если бы мы были хотя бы на среднем уровне по потерям.

Я думаю, это главное, что нам нужно исправить в атаке. Мы входим в топ-10 по эффективности по каждому виду атакующих действий, будь то с мячом, без мяча, передачи из рук в руки после ведения, пик-н-роллы, изоляции. Без разницы. Мы в топ-10 по каждому действию. Мы просто слишком много теряем мяч», – сказал Редик.

У «Лейкерс» второй по величине процент потерь в НБА – 16,7%. Однако, это всего на 0,1% лучше, чем у «Уорриорс», которые занимают последнее место.

Атакующий рейтинг «Лос-Анджелеса» составляет 116,5, что является 11-м результатом в лиге.

Игроки с наибольшим количеством потерь – это, естественно, основные распасовщики команды. У Луки Дончича в среднем 4,1 потери за игру, а Остин Ривз совершает 3,4. Оба также лидируют в команде по результативным передачам.