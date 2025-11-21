«🤡». Ламело Болл отреагировал на сообщение о его готовности уйти из «Шарлотт»
Репортер Келли Айко из Yahoo Sports со ссылкой на свои источники в лиге сообщил, что звездный защитник Ламело Болл испытывает растущее разочарование в «Шарлотт» и не против обмена в другую команду.
Также Айко отметил, что руководство «Хорнетс» все больше сомневается в том, стоит ли делать Болла долгосрочным краеугольным камнем команды, разочаровалось в 24-летнем игроке и открыто к его обмену.
Сам Ламело Болл кратко отреагировал на сообщение Айко в соцсетях с помощью эмодзи клоуна: «🤡».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Ламело Болла
