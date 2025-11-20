5

Джоуи и Джесси Басс уволены с руководящих постов в «Лейкерс»

Братья Басс уволены с их должностей в руководстве «Лейкерс».

«Лейкерс» приступили к реорганизации своего баскетбольного отдела и уволили Джоуи и Джесси Басса с их должностей в руководстве клуба. Они подтвердили ESPN, что их отставка вступает в силу немедленно.

Братья выпустили совместное заявление, в котором сказали, что «очень горды тем, что были частью этой организации в течение последних 20 сезонов» и что они «сохранят свои миноритарные доли владения» в франшизе.

Джои и Джесси занимали ключевые должности в сфере скаутинга и кадровой работы на протяжении последнего десятилетия и помогли найти таких игроков, как Остин Ривз, Кайл Кузма, Джордан Кларксон, Лэрри Нэнс-младший и Макс Кристи.

Джоуи и Джесси Басс откроют инвестиционную фирму Buss Sports Capital для работы в области спорта

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
