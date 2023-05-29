НБА представила подборку лучших моментов Джимми Батлера в шести матчах серии с «Селтикс»
НБА представила подборку лучших моментов с участием звезды «Майами» Джимми Батлера в шести матчах финала Восточной конференции против «Бостона» (3-3).
Батлер в шести встречах против «Селтикс» набирает 24,2 очка, 7,7 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.
Решающая седьмая игра серии состоится в понедельник в Бостоне.
«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились
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