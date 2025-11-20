Хавьер Паскуаль о возвращении в Евролигу: «Я счастлив. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира»

Хавьер Паскуаль: Ощущаю себя тренером уровня Евролиги и рад вернуться.

Перед первым матчем в Евролиге после возвращения в «Барселону» Хавьер Паскуаль дал оценку сопернику – турецкому «Анадолу Эфес ».

«У «Эфеса» очень глубокий состав. Да, много травмированных, но даже те игроки, что сейчас в строю – очень сильные. Мы должны быть сконцентрированы и играть очень хорошо, чтобы победить. Это тип команды, которая не лучше всего подходит под наши характеристики», – сказал Паскуаль.

Также 53-летний специалист поделился эмоциями от возвращения в Евролигу.

«Я счастлив вернуться в Евролигу. Ощущаю себя тренером уровня Евролиги, и мне было непросто находиться вне этого турнира», – заявил главный тренер «Барселоны».