« » в четверг удалось одержать вторую победу в противостоянии с « » в финале Востока – 110:97, 2-3.

Лидер «Хит» не выглядел огорченным и улыбался на скамейке под занавес проигранной встречи.

На последней минуте четвертой игры наблюдалась похожая ситуация.

В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось отыграться после 0-3 в серии. Батлер пообещал, что «Майами» выиграет серию.

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Фото: TNT