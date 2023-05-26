Джимми Батлер снова улыбался на скамейке под занавес проигранного матча с «Селтикс»

Теги Бостон Майами НБА фото НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Бостону» в четверг удалось одержать вторую победу в противостоянии с «Майами» в финале Востока – 110:97, 2-3.

Лидер «Хит» Джимми Батлер не выглядел огорченным и улыбался на скамейке под занавес проигранной встречи.

На последней минуте четвертой игры наблюдалась похожая ситуация.

В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось отыграться после 0-3 в серии. Батлер пообещал, что «Майами» выиграет серию.

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Фото: TNT

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6 комментариев

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scorp19
Интрига, а будет ли улыбаться Батлер в 7 матче.
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Arthur Ugly
29 мая, вечер, ТД Гарден. На скамейке сидит Джимми Батлер и улыбается.
+3
0
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Light Yagami
Ответ scorp19
Интрига, а будет ли улыбаться Батлер в 7 матче.
да, как тот старик седой из мемасика.)
+3
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hodor 12
Вы не забыли, что у Джимми есть небольшой бизнес, филиалы которого находятся на Арене и в Майами. У него какие-то там кафешки по продаже кофе. Сидел, чувак и в уме прибыль считал от стаканчиков с кофе после шестой игры, а тут камера его снимает, едрён батон
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hodor 12
Ответ Arthur Ugly
29 мая, вечер, ТД Гарден. На скамейке сидит Джимми Батлер и улыбается.
Твои слова, да Богу в уши..
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