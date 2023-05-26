Джимми Батлер снова улыбался на скамейке под занавес проигранного матча с «Селтикс»
«Бостону» в четверг удалось одержать вторую победу в противостоянии с «Майами» в финале Востока – 110:97, 2-3.
Лидер «Хит» Джимми Батлер не выглядел огорченным и улыбался на скамейке под занавес проигранной встречи.
На последней минуте четвертой игры наблюдалась похожая ситуация.
В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось отыграться после 0-3 в серии. Батлер пообещал, что «Майами» выиграет серию.
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Фото: TNT
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