« » во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с « » в финале Востока – 116:99, 1-3.

Лидер «Хит» не выглядел огорченным и улыбался на скамейке на последней минуте проигранной встречи.

В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось отыграться после 0-3 в серии.

За 19 лет в НБА Шак забил лишь один трехочковый. Хотя уверял, что умел бросать их еще в школе

Лучшие иллюстрации к плей-офф НБА – от художника, работавшего над «Симпсонами» и «Семейкой Гриффинов»

TNT