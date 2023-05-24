Джимми Батлер улыбался на скамейке на последней минуте проигранного 4-го матча с «Селтикс»

Теги Бостон Майами НБА фото НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

«Бостону» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» в финале Востока – 116:99, 1-3.

Лидер «Хит» Джимми Батлер не выглядел огорченным и улыбался на скамейке на последней минуте проигранной встречи.

В истории плей-офф НБА ни одной команде не удавалось отыграться после 0-3 в серии.

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18 комментариев

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pepperboy5000
Ну а че, плакать ему? Хоть и болельщик Бостона, Майами огромные молодцы, сделали то, что от них никто не ожидал, Джимми так вообще укрепил мнение, что он тащер. Счёт еще 3-1 в пользу Майами, то что именно Хит выйдут в финал математически шансов на порядок больше чем у Кельтов
+33
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+33
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Daff Rogers
Нужна новость, что Гейб Винсент улыбнулся. А Мартин потёр нос полотенцем
+32
-2
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Бондарюк Алексей
Я понял, почему кельты проигрывают серию. Их талисман, лепрекон, играет за другую команду. По легенде, лепрекон - настырное, злобное, глумливое существо, от которого не отделаться - он всегда придёт за своим горшочком золота. Раньше в Селтикс был именно такой Scary Terry, а теперь Батлеру некого противопоставить.
"Джимми Батлер ухмыльнулся под занавес 2-го матча, в котором «Нью-Йорк» сравнял счет в серии".
"Джимми Батлер пританцовывал после потасовки в матче с «Нью-Йорком»".
"Джимми Батлер поиздевался над Элом Хорфордом."
"Джимми Батлер: «Нам до сих пор плевать, что думает каждый из вас»"
Houston (зачёркнуто) Boston, we have a problem.
+11
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TryHarden13
Ответ scorp19
Будет ли он также улыбаться если Бостон у себя дома и вторую игру тоже возьмёт. Уже будет ведь не так всё однозначно как это видится сейчас )
Ну тут как говорится - "взять-то они взяли бы, да только кто ж им даст")
+10
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voose
Если и будет команда, которая отыграется с 3:0, то точно не этот Бостон. Им характера не хватит
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Mikl_5555
главное,чтобы в 7м матче не улыбался..
+7
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scorp19
Ответ TryHarden13
Ну тут как говорится - "взять-то они взяли бы, да только кто ж им даст")
Сегодня то взяли. Кто-то получается дал.
+3
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everyday4768
Ответ Jazzzz
Ну математических шансов столько же, сколько было в начале на то, что будет 3-0 в пользу Майами. А вот ментальных шансов конечно мало. Я однажды в казино в Лас-Вегасе за рулеткой сидел, ставил просто маленькими ставками на красное или на черное. И при мне было подряд 8 раз красное.
Потому что в этом деле предыдущий исход не влияет на следующий, это известное когнитивное искажение. Даже если выпало 8 раз красное, то на девятый вероятность точно такая же, как всегда: 50 на 50
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Jerry Rodrogha
Ответ Sweetener
По статистике вероятность разве больше 1 к 10 ?
Ну до сих пор 0 из 150. Можно смело говорить про два порядка
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Jazzzz
Ответ everyday4768
Потому что в этом деле предыдущий исход не влияет на следующий, это известное когнитивное искажение. Даже если выпало 8 раз красное, то на девятый вероятность точно такая же, как всегда: 50 на 50
Да. Влияет это только на твое желание поставить на черное примерно с 5го раза. И каждый следующий раз до 8ми ты в 2 раза сильнее уверен, что вероятность опять красного ничтожно мала.
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Jazzzz
Ответ pepperboy5000
Ну а че, плакать ему? Хоть и болельщик Бостона, Майами огромные молодцы, сделали то, что от них никто не ожидал, Джимми так вообще укрепил мнение, что он тащер. Счёт еще 3-1 в пользу Майами, то что именно Хит выйдут в финал математически шансов на порядок больше чем у Кельтов
Ну математических шансов столько же, сколько было в начале на то, что будет 3-0 в пользу Майами.
А вот ментальных шансов конечно мало.
Я однажды в казино в Лас-Вегасе за рулеткой сидел, ставил просто маленькими ставками на красное или на черное. И при мне было подряд 8 раз красное.
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Digger2k
Ответ Sweetener
По статистике вероятность разве больше 1 к 10 ?
это если речь о равновероятных событиях
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Sweetener
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Ну уж не на порядок, математически если
По статистике вероятность разве больше 1 к 10 ?
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ответ pepperboy5000
Ну а че, плакать ему? Хоть и болельщик Бостона, Майами огромные молодцы, сделали то, что от них никто не ожидал, Джимми так вообще укрепил мнение, что он тащер. Счёт еще 3-1 в пользу Майами, то что именно Хит выйдут в финал математически шансов на порядок больше чем у Кельтов
Ну уж не на порядок, математически если
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TryHarden13
Ответ scorp19
Сегодня то взяли. Кто-то получается дал.
Речь, в коменте, про 5тую, а не про сегодняшнюю
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ɔculpa
Ответ scorp19
Сегодня то взяли. Кто-то получается дал.
Да так они же нечаянно☹️
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Nikolay
Ставка зашла. Надо же прошлый штраф возместить.
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