Джимми Батлер улыбался на скамейке на последней минуте проигранного 4-го матча с «Селтикс»
«Бостону» во вторник удалось прервать серию поражений в противостоянии с «Майами» в финале Востока – 116:99, 1-3.
Лидер «Хит» Джимми Батлер не выглядел огорченным и улыбался на скамейке на последней минуте проигранной встречи.
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TNT
"Джимми Батлер ухмыльнулся под занавес 2-го матча, в котором «Нью-Йорк» сравнял счет в серии".
"Джимми Батлер пританцовывал после потасовки в матче с «Нью-Йорком»".
"Джимми Батлер поиздевался над Элом Хорфордом."
"Джимми Батлер: «Нам до сих пор плевать, что думает каждый из вас»"
Houston (зачёркнуто) Boston, we have a problem.
А вот ментальных шансов конечно мало.
Я однажды в казино в Лас-Вегасе за рулеткой сидел, ставил просто маленькими ставками на красное или на черное. И при мне было подряд 8 раз красное.