0

Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца

Форвард «Дубая» Дуэйн Бэйкон получил перелом большого пальца правой руки.

«Дубай» официально объявил о том, что американский форвард Дуэйн Бэйкон получил перелом большого пальца правой руки. Травма помешает ему сыграть против своей бывшей команды – «Панатинаикоса» в матче Евролиги.

В заявлении клуба указано, что сроки возвращения Бэйкона на паркет будут зависеть от прогресса в восстановлении и оценки медицинского штаба.

Бэйкон в этом сезоне в среднем набирает 15,8 очка, делает 4,3 подбора и 2,2 передачи за 30 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Дубая»
logoДубай
травмы
logoДуэйн Бэйкон
logoЕвролига
logoАдриатическая лига
logoПанатинаикос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Рывок 26:1 помог «Панатинаикосу» разгромить «Дубай», «Реал» вырвал победу у «Жальгириса» и другие результаты
20 ноября, 22:04
Панатинаикос – Дубай – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 20 ноября 2025
19 ноября, 19:20Пользовательская новость
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» вырвала победу у «Црвены Звезды» в напряженной концовке
17 ноября, 18:38
Главные новости
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон стал MVP 12-го тура Евролиги
3 минуты назадФото
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
9 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
26 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
38 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
сегодня, 12:10Фото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
26 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
26 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
26 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42