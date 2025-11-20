Дуэйн Бэйкон пропустит матч с «Панатинаикосом» из-за перелома пальца

Форвард «Дубая» Дуэйн Бэйкон получил перелом большого пальца правой руки.

«Дубай » официально объявил о том, что американский форвард Дуэйн Бэйкон получил перелом большого пальца правой руки. Травма помешает ему сыграть против своей бывшей команды – «Панатинаикоса » в матче Евролиги.

В заявлении клуба указано, что сроки возвращения Бэйкона на паркет будут зависеть от прогресса в восстановлении и оценки медицинского штаба.

Бэйкон в этом сезоне в среднем набирает 15,8 очка, делает 4,3 подбора и 2,2 передачи за 30 минут игрового времени.