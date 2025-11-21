Офер Яннай: «Хапоэль Тель-Авив» сильнее большинства команд НБА, участвующих в лотерее»
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» считает, что его команда лучше слабейших команд НБА.
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай заявил, что его команда может побеждать клубы НБА, участвующие в лотерее драфта.
«Хапоэль Тель-Авив» – лучшая команда в мире за пределами НБА. Я почти уверен, что она сильнее, чем большинство команд НБА, участвующих в лотерее, особенно если мы будем играть по правилам ФИБА», – заявил Яннай.
В текущем розыгрыше Евролиги «Хапоэль» занимает первую строчку турнирной таблицы с результатом 9-3.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Eurohoops в соцсети X
