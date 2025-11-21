Офер Яннай: «Хапоэль Тель-Авив» сильнее большинства команд НБА, участвующих в лотерее»

Владелец «Хапоэля Тель-Авив» считает, что его команда лучше слабейших команд НБА.

Владелец «Хапоэля Тель-Авив » Офер Яннай заявил, что его команда может побеждать клубы НБА , участвующие в лотерее драфта.

«Хапоэль Тель-Авив» – лучшая команда в мире за пределами НБА. Я почти уверен, что она сильнее, чем большинство команд НБА, участвующих в лотерее, особенно если мы будем играть по правилам ФИБА», – заявил Яннай.

В текущем розыгрыше Евролиги «Хапоэль» занимает первую строчку турнирной таблицы с результатом 9-3.