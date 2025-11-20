Шарунас Ясикявичюс: «В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире»

Тренер «Фенербахче» отметил особую атмосферу, которая ждет команду в Белграде.

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс признал, что его команду ждет крайне сложный выездной матч против «Партизана » в Белграде.

«В Белграде, без сомнения, одна из лучших баскетбольных атмосфер в мире и мы это знаем. Сначала нам предстоит справиться с этим, а затем мы столкнемся с командой под руководством отличного тренера. С командой, которой абсолютно необходима победа», – сказал Ясикявичюс.

Матч 12-го тура Евролиги между «Партизаном» и «Фенербахче » состоится 21 ноября. Начало встречи – 22.30.