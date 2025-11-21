Джефф Тиг: «Обменяйте Тайлера Хирро в «Милуоки». Заберите Бобби Портиса и что-то еще»

Джефф Тиг считает, что «Хит» следует отправить Тайлера Хирро в «Бакс».

Экс-игрок НБА Джефф Тиг считает, что «Майами » нужно обменять звездного защитника Тайлера Хирро на пакет, ключевой фигурой которого будет форвард «Милуоки» Бобби Портис.

«По-моему, они обменяют Тайлера Хирро, чувак. Они хорошо играют без него… Обменяйте его в «Милуоки». Заберите Бобби Портиса и что-то еще. Портис – подходящий для «Хит» парень. Заплатите Норману Пауэллу», – сказал Тиг.

Хирро пропустил весь тренировочный лагерь и начало регулярки из-за операции на голеностопе. Без него «Хит» одержали 9 побед при 6 поражениях и занимают 5-е место на Востоке.