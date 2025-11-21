18

Просмотры НБА в первый месяц сезона стали самыми высокими за последние 15 лет

Национальные баскетбольные матчи, транслировавшиеся на NBC/Peacock, Amazon Prime Video и ESPN, собрали в общей сложности более 60 миллионов зрителей за первый месяц регулярного чемпионата. Как объявила лига, это самый высокий показатель за начальный период за последние 15 лет.

Эти данные не включают сезон-2011/12, который стартовал в Рождество – традиционно один из дней с наибольшей телеаудиторией в календаре НБА

Контент, связанный с НБА, набрал более 30 миллиардов просмотров на страницах лиги в социальных сетях и на сторонних платформах, что является рекордом для этого этапа сезона. Продажи атрибутики на NBAStore.com выросли более чем на 20%, добавили в лиге, отчасти благодаря игрокам, которых называют «звездами нового поколения» – таким как Шэй Гилджес-Александер, Энтони Эдвардс, Виктор Вембаньяма, Тайриз Макси, Купер Флэгг, Джейлен Брансон и Лука Дончич.

Количество подписок на NBA League Pass выросло на 10%, а время, проведенное за просмотром матчей на этой платформе, увеличилось на 8%.

Посещаемость матчей на аренах соответствует показателям прошлого сезона, который стал вторым лучшим в истории лиги – на данный момент она составляет около 97% от общей вместимости по всей лиге. На данный момент десять команд продали все билеты на каждый свой домашний матч в текущем сезоне: «Бостон», «Кливленд», «Голден Стэйт», «Хьюстон», «Майами», «Нью-Йорк», «Оклахома», «Финикс», «Сан-Антонио» и «Юта». Посещаемость некоторых других команд, таких как «Атланта» и «Шарлотт», выросла почти на 10% по сравнению с прошлогодними показателями.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
