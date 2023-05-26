Джимми Батлер: «Мы выиграем серию»
Лидер «Майами» Джимми Батлер выразил уверенность в успешном завершении финала Восточной конференции против «Бостона».
«Хит» в четверг потерпели второе подряд поражение, но продолжают вести в серии (97:110, 3-2).
«Мы всегда сохраняем оптимизм, потому что знаем, на что способны. И мы выиграем серию.
Нам нужно закрыть этот вопрос на домашней площадке», – заявил Батлер.
Шестая встреча состоится в субботу в Майами.
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