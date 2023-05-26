Лидер «Майами» выразил уверенность в успешном завершении финала Восточной конференции против « ».

«Хит» в четверг потерпели второе подряд поражение, но продолжают вести в серии (97:110, 3-2).

«Мы всегда сохраняем оптимизм, потому что знаем, на что способны. И мы выиграем серию.

Нам нужно закрыть этот вопрос на домашней площадке», – заявил Батлер.

Шестая встреча состоится в субботу в .

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