Джимми Батлер: «Мы выиграем серию»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер выразил уверенность в успешном завершении финала Восточной конференции против «Бостона».

«Хит» в четверг потерпели второе подряд поражение, но продолжают вести в серии (97:110, 3-2).

«Мы всегда сохраняем оптимизм, потому что знаем, на что способны. И мы выиграем серию.

Нам нужно закрыть этот вопрос на домашней площадке», – заявил Батлер.

Шестая встреча состоится в субботу в Майами.

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7 комментариев

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Комнатный олень
Бостон почуял запах крови,могу стать первыми кто отыгрался с 0 - 3 все шансы для этого есть.
+12
-2
+10
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Tim Timson
точно?)
+3
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Mamontilo
Ответ Tim Timson
точно?)
Определённо
+3
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ierdnA
Интереснее будет смотреть на Денвер-Бостон, как мне кажется Майами вынесут в одну калитку, если они выйдут в финал
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Analjinn
Историю сотворят точно, вот насчёт выиграют - уже не уверен.
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Poshlee
Ответ Комнатный олень
Бостон почуял запах крови,могу стать первыми кто отыгрался с 0 - 3 все шансы для этого есть.
шансы и за 10 секунд у 4-м матче у краба против джокеры были, но не срослось, а так да шанс всегда есть
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Ричард Пэйпен
Ответ ierdnA
Интереснее будет смотреть на Денвер-Бостон, как мне кажется Майами вынесут в одну калитку, если они выйдут в финал
Ну так можешь вообще не смотреть, в чем проблема? А я буду смотреть серию Денвер - Майами
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